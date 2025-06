Com o anúncio da assinatura de pré-contrato, Alan Benítez é o primeiro reforço para o restante da temporada colorada. O defensor chega para o lugar de Nathan, que não deve ter seu vínculo renovado. Como só deverá estrear após a abertura da janela internacional, a partir de 10 de julho, o Lance! ouviu colegas paraguaios para saber quem é e como joga o novo lateral-direito do Internacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Benítez será o reserva do argentino Braian Aguirre. Para a posição, o Alvirrubro ainda tem Bruno Gomes, que se teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só deve retornar no final de novembro.

Um lateral ofensivo

Com a segunda passagem pelo Cerro Porteño-PAR encerrando, Benítez defendeu antes o rival Olimpia e o Minnesota United, dos EUA. Neste ano, vive sua temporada mais goleadora, com três gols e cinco assistências, o que reforça a principal característica ressaltada pelos cronistas esportivos de Assunção, ele é um lateral que aparece constantemente no ataque.

continua após a publicidade

No Apertura deste ano, no qual o Ciclón foi vice, ele teve uma média de 0,6 cruzamentos certos por jogo. O atual titular da lateral-direita do Inter, Braian Aguirre, tem 0,4 cruzamentos certos por partida no Brasileirão. Os dados são do Sofascore.

Com problemas defensivos

Por outro lado, defensivamente, Benítez apresenta algumas dificuldades. Não apenas nos duelos homem a homem, como também de posicionamento. Na comparação com Aguirre, Benítez perde na média de desarmes. Aguirre tem média de 2,7 desarmes por jogo no Brasileirão, enquanto Benítez fez 2 por partida no Apertura.

continua após a publicidade

Na Libertadores, a vantagem também continua com o argentino, 2,3 contra 1,5. O atual titular do Inter também sofre menos dribles (0,3 a 1,5).

Benítez em números (em 2025)

25 jogos 3 gols 5 assistências

No Apertura

18 jogos (15 como titular) 3 gols 4 assistências

Na Libertadores

7 jogos (todos como titular) Nenhum gol 1 assistência