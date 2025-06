Internacional anuncia primeiro reforço para o segundo semestre

O Internacional anunciou, no início da tarde desta terça-feira (10), seu primeiro reforço para o segundo semestre. O lateral direito paraguaio Alan Benítez, de 31 anos, do Cerro Porteño, assinou pré-contrato com o Colorado, que será válido do próximo dia 1º de julho até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Benítez chega para suprir a saída de Nathan, que não teve seu contrato renovado. O paraguaio brigará por posição com o titular Braian Aguirre e, futuramente, com Bruno Gomes, que se recupera de grave lesão no joelho.

Alan Benítez tem experiência internacional no currículo

Natural de Assunção, e formado nas categorias de base do Libertad, Benítez chegou a ser emprestado para o Benfica, no início da carreira, mas atuou apenas pelo time B da equipe portuguesa. O lateral também atuou pelo Olímpia, no Paraguai, e pelo Minnesota United, nos Estados Unidos. Ao todo, o defensor soma cinco títulos na carreira — três Clausuras e dois Aperturas paraguaios — e cinco partidas pela seleção de seu país.

continua após a publicidade

Alan Benítez, lateral-direito do Cerro Porteño-PAR que interessa ao Internacional (Foto: Cerro Porteño/Divulgação)

Em nota oficial na qual anuncia a contratação de Benítez, o Inter destaca a versatilidade e experiência do novo reforço. "Com características ofensivas e defensivas equilibradas, destaca-se pela velocidade, capacidade de marcação e apoio ao ataque", diz.