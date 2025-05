Treino tem boas notícias para o ataque do Internacional

O treino desta quinta-feira (1º) trouxe boas notícias para o ataque do Internacional. Após ficar com cinco dos seus oito atacantes fora por lesão, o técnico Roger Machado contou com Carbonero nos trabalhos com o grupo, além de Lucca e Ricardo Mathias voltando às atividades no gramado. O elenco ainda tem mais um treino nesta sexta (2) antes de viajar para São Paulo para enfrentar o Corinthians no sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Antes de enfrentar o Maracanã-CE, na terça, o Internacional estava sem Ricardo Mathias, com entorse no joelho direito; Lucca e Rafael Borré, com lesão muscular no adutor da coxa direita; Carbonero, com o mesmo tipo de machucado, mas na esquerda. Na quarta (30), veio outra notícia ruim, Vitinho havia quebrado o indicador da mão esquerda. Restavam Gustavo Prado, Wesley e Valencia.

Carbonero deve ficar no banco

Na manhã desta quinta, porém, Carbonero retornou às atividades com o restante do elenco. Como volta de lesão, deve ficar no banco contra o Corinthians, pelo Brasileirão, podendo ser utilizado no decorrer da partida. Já Lucca e Ricardo Mathias voltaram a trabalhar no gramado, participando de exercícios físicos, mas ainda em separado.

continua após a publicidade

O retorno dos três é importante para Roger Machado. Além da seca de gols do setor e do seu principal atacante, Valencia, o Colorado enfrenta quatro jogos consecutivos fora de casa, somando 13.814km de viagens por avião – indo a São Paulo, Medellín, Rio de Janeiro e Montevidéu.

Entre a Colômbia e o Rio, o grupo ficará cinco dias sem retornar a Porto Alegre. A delegação embarca para enfrentar o Atlético Nacional, pela Libertadores na quarta (7), vai direto para o Rio de Janeiro na quinta (8) de manhã, onde pega o Botafogo no domingo (11), pelo Brasileiro, e só retorna à capital gaúcha na noite do Dia das Mães.

continua após a publicidade