Guri da base do Internacional é relacionado pela primeira vez

Treinando com os profissionais há algumas semanas no CT Parque Gigante, um guri da base do Internacional, de apenas 17 anos, foi relacionado para um jogo pela primeira vez. O lateral-esquerdo Alisson viajou com a delegação para Mirassol, onde o Colorado enfrenta a equipe homônima às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (15).
Além de Alisson e dos já profissionais Anthoni, Gustavo Prado e Ricardo Mathias, outros quatro atletas provenientes do Celeiro de Ases estão no elenco: Bernardo Jacob, Pedro Kauã, Raykkonen e Yago Noal.
Quem o guri da base relacionado pela primeira vez
Natural de Porto Alegre, Alisson Rodrigues de Melo é cria do Celeiro de Ases, a casa da base colorada, que funciona em Alvorada. O lateral está nos times alvirrubros desde 2016, quando tinha oito anos, e iniciou sua formação. Destaque na equipe Sub-17 nesta temporada, o atleta vem treinando com o grupo profissional desde o final de setembro.
Em 2025, Alisson já disputou 33 partidas e marcou três gols com a camisa vermelha. Na temporada anterior, integrou o elenco que conquistou a Copa Laghetto 2024. Agora, como vem se destacando nos trabalhos, foi chamado por Ramón e Emiliano Díaz e viverá a experiência de sua primeira convocação para uma partida da equipe principal.
Seu aproveitamento se deve também pela falta de laterais no grupo colorado. Após ter negociado Ramon com o Vitória, o Inter ficou apenas com os argentinos Aguirre e Bernabei e o paraguaio Alan Benítez para a posição. Como o último esteve com a seleção do seu país na Data Fifa, jogando no Japão e na Coreia do Sul – jogando, inclusive na terça (14) – os Díaz não teriam nenhum reserva para o setor.
