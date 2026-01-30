menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Gauchão 2026

Colorado e Alvirrubro se enfrentam pela quarta rodada

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 30/01/2026
16:42
Caxias x Internacional - Onde assistir
imagem cameraGre-Nal 449 é o primeiro clássico de 2026 (Arte: Lance!)
A última partida da fase de grupos do Campeonato Gaúcho para o Internacional acontece neste sábado (31), às 16h30min. O Colorado vai a Caxias do Sul para enfrentar o Caxias, no estádio Centenário. O horário é o mesmo de todos os demais jogos da rodada. O confronto entre o time da Capital e da Serra Gaúcha terá transmissão do Sportv (a cabo) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo

Caxias do Sul-escudo-onde-assistir
CAX
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Gauchão
6ª rodada
Data e Hora
Sábado, 30 de janeiro de 2026, às 16h30min (horário de Brasília)
Local
Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)
Árbitro
Erico Andrade de Carvalho
Assistentes
Conrado Bittencourt Berger e Rodrigo Dahmer
Var
Daniel Nobre Bins
Onde assistir

Como chegam os dois times?

Vindo de derrota para o São José, o Caxias chega para o duelo já classificado às quartas de final. Na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, pode até assumir a ponta. Para isso, tem de vencer o Inter e torcer para o Grêmio perder para o Juventude. O Grená entrará em campo com força máxima. O lateral Roberto, que teve de ser substituído na última rodada, participou dos trabalhos e não preocupa.

Assim como Wellington Reis, que retornou aos treinos na terça-feira (27), após ser liberado para resolver problemas pessoais. Dessa forma, o time do técnico Fernando Marchiori vai com Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam.

Vindo de vitória de virada no Gre-Nal 449, no Gauchão, no domingo (25), e de derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, na estreia no Campeonato Brasileiro, na quarta (28), o Colorado também já está classificado às quartas de final do Estadual. Por isso, a tendência é que o técnico Paulo Pezzolano escale um time misto para o confronto do Centenário.

Jogará quem estiver em condições físicas e quem se recuperou melhor das duas partidas realizadas no Beira-Rio. Com isso, há muitas dúvidas sobre a equipe que iniciará o jogo contra o time grená, com o Inter podendo jogar com Rochet; Benítez (Bruno Gomes), Félix Torres, Mercado e Aguirre (Bernabei); Villagra (Thiago Maia), Paulinho (Bruno Henrique) e Allex (Tabata); João Victor, João Bezerra e Raykkonen.

➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

Confira as informações do Gre-Nal 449 pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA
CAXIAS X INTERNACIONAL
5ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Sábado, 30 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Sportv (a cabo) Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Erico Andrade de Carvalho
🚩 Assistentes: Conrado Bittencourt Berger e Rodrigo Dahmer
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CAXIAS (Técnico: Fernando Marchiro)
Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Benítez (Bruno Gomes), Félix Torres, Mercado e Aguirre (Bernabei); Villagra (Thiago Maia), Paulinho (Bruno Henrique) e Allex (Tabata); João Victor, João Bezerra e Raykkonen.

Caxias x Internacional - semifinal do Campeonato Gaúcho. Vitinho. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
Em 2025, Vitinho marcou dois gols no Centenário (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

