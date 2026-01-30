Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Gauchão 2026
Colorado e Alvirrubro se enfrentam pela quarta rodada
A última partida da fase de grupos do Campeonato Gaúcho para o Internacional acontece neste sábado (31), às 16h30min. O Colorado vai a Caxias do Sul para enfrentar o Caxias, no estádio Centenário. O horário é o mesmo de todos os demais jogos da rodada. O confronto entre o time da Capital e da Serra Gaúcha terá transmissão do Sportv (a cabo) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
Vindo de derrota para o São José, o Caxias chega para o duelo já classificado às quartas de final. Na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, pode até assumir a ponta. Para isso, tem de vencer o Inter e torcer para o Grêmio perder para o Juventude. O Grená entrará em campo com força máxima. O lateral Roberto, que teve de ser substituído na última rodada, participou dos trabalhos e não preocupa.
Assim como Wellington Reis, que retornou aos treinos na terça-feira (27), após ser liberado para resolver problemas pessoais. Dessa forma, o time do técnico Fernando Marchiori vai com Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam.
Vindo de vitória de virada no Gre-Nal 449, no Gauchão, no domingo (25), e de derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, na estreia no Campeonato Brasileiro, na quarta (28), o Colorado também já está classificado às quartas de final do Estadual. Por isso, a tendência é que o técnico Paulo Pezzolano escale um time misto para o confronto do Centenário.
Jogará quem estiver em condições físicas e quem se recuperou melhor das duas partidas realizadas no Beira-Rio. Com isso, há muitas dúvidas sobre a equipe que iniciará o jogo contra o time grená, com o Inter podendo jogar com Rochet; Benítez (Bruno Gomes), Félix Torres, Mercado e Aguirre (Bernabei); Villagra (Thiago Maia), Paulinho (Bruno Henrique) e Allex (Tabata); João Victor, João Bezerra e Raykkonen.
Confira as informações do Gre-Nal 449 pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
CAXIAS X INTERNACIONAL
5ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: Sábado, 30 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Sportv (a cabo) Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Erico Andrade de Carvalho
🚩 Assistentes: Conrado Bittencourt Berger e Rodrigo Dahmer
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CAXIAS (Técnico: Fernando Marchiro)
Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Benítez (Bruno Gomes), Félix Torres, Mercado e Aguirre (Bernabei); Villagra (Thiago Maia), Paulinho (Bruno Henrique) e Allex (Tabata); João Victor, João Bezerra e Raykkonen.
