Vidente aponta quem se classifica em Internacional x Flamengo na Libertadores

O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e joga por um empate para avançar às quartas de final, nesta quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Para a ocasião, o vidente Luís Filho, do canal “Renascer das Cartas” apontou um favoritismo rubro-negro para avançar de fase na competição.

O tarólogo destacou que o Flamengo terá boas oportunidades ao longo dos minutos 90, mesmo jogando fora de casa. Segundo sua análise, o Rubro-Negro terá mais equilíbrio e controle do jogo e poderá encontrar soluções vindas do banco, que podem garantir a classificação.

Por outro lado, o vidente apontou que o Internacional deve ficar atento aos contra-ataques rubro-negros. Precisando do resultado, o Colorado precisará sair para o jogo e pode ceder alguns espaços. Segundo Luís Filho, essa estratégia pode apresentar momentos de ineficácia.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada. A vitória poderá ser construída por detalhes e um empate não está descartado. A tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o confronto e avançar de fase na Libertadores.

Flamengo x Internacional

O primeiro confronto entre Flamengo e Internacional terminou com vitória rubro-negra, por 1 a 0, no Maracanã. O gol da partida foi marcado pelo atacante Bruno Henrique. Para a ocasião, a equipe comandada por Filipe Luís não contou com a presença do meia Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No último domingo (17), as equipes se enfrentaram pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo voltou a vencer o Internacional, desta vez, no Beira-Rio. Os dois gigantes do futebol brasileiro decidem a classificação para as quartas de final, nesta quarta-feira (20), às 21h30.