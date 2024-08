Inter busca mais uma vitória sobre o Atlético-GO (Foto: Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 15:59 • Porto Alegre (RS)

Após acabar com a sequência negativa, o Internacional quer manter o caminho das vitórias. No domingo (18), o Colorado encara o Atlético Goianiense no estádio Antônio Accioly e conta com um retrospecto positivo para a partida.

Isso porque, o Inter só perdeu uma vez sob o mando do Atlético. Em 13 de outubro de 2012, o Dragão levou a melhor ao vencer o Colorado por 3 a 1, no Serra Dourada. Adriano Lara, Ricardo Bueno e Luciano foram os responsáveis pelo gol dos mandantes, enquanto Fred diminuiu para os visitantes. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, os times se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias do Internacional e dois empates. O último confronto ocorreu em 2022, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, com dois gols de Pedro Henrique, para os visitantes, e Diego Churín, ex-Grêmio, para os mandantes.

Pedro atuou no Internacional por 2 anos e fez gols contra Atlético-GO (Foto: Divulgação/Ricardo Duarte)

Inter e Atlético-GO se enfrentam a partir das 16h, de domingo, no Antônio Accioly. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1, no Beira-Rio.

