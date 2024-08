Gol marcado, pênalti sofrido e craque do jogo: como foi a estreia de Bruno Tabata pelo Internacional

Bruno Tabata era jogador do Palmeiras (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 06:00 • Porto Alegre

O Internacional tem muito a comemorar na noite desta quarta-feira (14). Não somente porque voltou a vencer, mas também porque encontrou um reforço de peso. Bruno Tabata, em sua estreia pelo Colorado, foi eleito craque do jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque o jogador foi responsável pelo gol de virada do Internacional após bater um pênalti - apesar de ter errado, aproveitou o rebote. Antes disso, ele sofreu uma falta dentro da área que originou na primeira penalidade da partida, não convertida por Enner Valencia.

Além disso, apesar de estar fora dos campos há três meses, foi um dos jogadores mais decisivos do jogo. Ao total, foram quatro finalizações no gol e duas grandes chances perdidas.

Veja números:

1 gol

1 pênalti perdido (convertido no rebote)

1 pênalti sofrido

3 passes decisivos

1 grande chance criada

6 finalizações (4 no gol!)

Apresentado na última semana, Bruno Tabata foi inscrito no BID próximo do fim do prazo para participar do jogo. Com contrato até o final de 2027, o meia brigará por uma posição no time titular.