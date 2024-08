Internacional venceu o Juventude por 2 a 1, pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romão/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 19:57 • Porto Alegre (RS)

O atacante do Internacional Wesley deixou a torcida preocupada logo nos primeiros minutos da partida contra o Juventude, na noite de quarta-feira (14). O jogador deixou o campo com menos de dois minutos de jogo. Apesar disso, não foi constatada lesão.

Logo em um dos primeiros lances do jogo, Wesley sentiu o tornozelo. Em uma dividida com o goleiro do Juventude, Gabriel, o atacante ficou caído no gramado, com dores. Ele não teve condições de permanecer em campo e foi substituído por Gustavo Prado.

Nesta quinta-feira (15), a delegação colorada se reapresentou no CT de Alvorada. Wesley realizou exames de imagem para constatar se houve lesão - o que não ocorreu. Com isso, ele será reavaliado diariamente para saber se tem condição de retornar na próxima rodada. A tendência é que ele esteja entre os relacionados de Roger Machado.

O Internacional volta a campo no domingo (18), quando encara o Atlético-GO pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia.