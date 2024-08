Internacional vence o Juventude no Brasileirão e encerra sequência negativa

Thiago Maia comemorando gol (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 21:47 • Porto Alegre (RS)

O Internacional encerrou o jejum de vitórias na noite desta quarta-feira (14). No Beira-Rio, o Colorado venceu o Juventude por 2 a 1 em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê abriu para os visitantes, enquanto Thiago Maia e Bruno Tabata fizeram os dos mandantes.

O Colorado poderia ter aberto o placar aos 26 minutos, quando Bruno Tabata sofreu um pênalti. Enner Valencia, entretanto, errou a batida. Ainda na primeira etapa, Nenê marcou o primeiro gol do jogo para o Juventude. Já no segundo tempo, Thiago Maia empatou e Bruno Tabata, estreante da noite, virou para o Inter.

Com o resultado, o Internacional chega aos 25 pontos e sobe para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, com a mesma pontuação, fica na 13ª colocação.

O Internacional volta a campo na tarde de domingo (18), às 16h, quando enfrenta o Atlético-GO, no Antônio Accioly. No mesmo dia, o Juventude enfrenta o Athletico-PR, na Ligga Arena, a partir das 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER 2 X 1 JUVENTUDE

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de julho de 2024, às 19h30;

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);

🟨 Árbitro: Gustavo Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

⚽ Gols: Nenê (49' do 1ºT), Thiago Maia (12' do 2ºT) e Bruno Tabata (35' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Nenê, Lucas Barbosa, Zé Marcos, Jadson (JUV), Bruno Gomes e Ricardo Mathias (INT);

🏟️ Público Presente: 11.920

💰 Renda: R$134.345,50



⚽ ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia (Fernando); Gabriel Carvalho, Wesley (Gustavo Prado (Ricardo Mathias)) e Bruno Tabata; Enner Valencia (Lucas Alario).

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Erick Farias e Ronnie Carrillo (Marcelinho).