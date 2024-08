Roger Machado fala sobre retorno de Vitão ao Internacional: ‘150% focado’

Roger Machado no comando do Internacional (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 22:50 • Porto Alegre (RS)

O Internacional divulgou, nesta quarta-feira (14), que Vitão permanecerá no clube após a negociação com o Betis, da Espanha, não avançar. Sem poder jogar contra o Juventude, Roger Machado deve contar com o retorno do zagueiro já na próxima rodada.

Em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 1 contra o Juventude, a negociação foi um dos tópicos comentados por Roger Machado. O técnico revelou que conversou com o zagueiro que retorna ao Internacional após ter sido liberado pelo clube.

- Falei para o Vitão: Cara, vou imaginar o time para o final de semana sem a tua presença. Ele me disse, que no final da semana, as coisas se resolvem para o bem, ou para o bem. Se a situação não andar, ele estará 150% focado no clube - disse o técnico.

Vitão estava em São Paulo, esperando liberação para viajar à Espanha e realizar exames médicos. Entretanto, a negociação não andou como o planejado devido a entraves financeiros. Com isso, o zagueiro voltou à Porto Alegre e deve estar à disposição de Roger Machado para o jogo de domingo (18), quando o Colorado enfrenta o Atlético-GO, no Antônio Accioly.