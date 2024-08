Internacional comemora 18 anos da conquista da primeira Libertadores

Internacional venceu pela primeira vez a Libertadores (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 14:39 • Porto Alegre (RS)

O dia 16 de agosto nunca mais foi o mesmo para os Colorados desde 2006. Pela primeira vez na história, o Internacional conquistava a Libertadores diante do São Paulo.

Encarar o São Paulo, que havia sido Campeão do Mundo no último ano, não seria uma tarefa fácil. Após vencer o jogo de ida, em pleno Morumbi, por 2 a 1, com dois gols de Rafael Sóbis, o Colorado podia empatar em casa que garantia a taça - o que aconteceu. No Beira-Rio, um 2 a 2, com gols de Fernandão e Tinga para os mandantes, e Fabão e Lenílson para os visitantes, decretou o Internacional como campeão da Libertadores.

O 'Dia sem Fim' ficou marcado na história dos Colorados. Os torcedores mal sabiam que, mais tarde, no mesmo ano, seriam Campeões do Mundo, em cima do Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, criado no maior rival, o Grêmio. O time de 2006, até hoje, é considerado um dos melhores da história do Internacional.