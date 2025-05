Após um início de ano animador, com títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, os torcedores do Flamengo estão na bronca com a equipe por conta do desempenho na Libertadores. Afinal, após o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba na quarta-feira (7), na Argentina, a equipe de Filipe Luís se "preocupa", como definiu o treinador, com a busca pela classificação.

O time carioca, com cinco pontos, ocupa a terceira posição do Grupo C. A LDU, empatada com o Central Córdoba (segundo) com oito pontos, lidera. Os equatorianos têm um gol a mais de saldo (três). Confira a escalação!

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar na Libertadores?

O Flamengo encerra a fase de grupos com jogos contra LDU e Deportivo Táchira, ambos no Maracanã. Sem margem para erros, o Rubro-Negro precisa vencer os seus compromissos para se classificar. Além disso, por conta de outros resultados, pode ser que tenha a necessidade de contar com um bom saldo de gols.

Afinal, caso vença os dois jogos, somará 11 pontos, a mesma pontuação que os primeiros colocados podem alcançar caso vença um de seus jogos.

O Flamengo pode se classificar em caso de empate em um desses jogos?

Caso empate um desses jogos em casa, a equipe de Filipe Luís precisará torcer por combinações de resultados. Ou seja, o ideal é que faça os seis pontos nas últimas duas rodadas da competição e aumente o saldo de gols, que atualmente está zerado.

Veja os jogos das duas últimas rodadas do Grupo C

Quinta rodada

13/05 - Deportivo Táchira x Central Córdoba

15/05 - Flamengo x LDU

Sexta rodada

28/05 - Flamengo x Deportivo Táchira

28/05 - LDU x Central Córdoba

