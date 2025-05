Goleiro de Copa do Mundo impresiona na Libertadores

O Atlético Nacional venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quinta-feira (8), no Estádio Antanasio Girardot, pela quarta rodada da Copa Libertadores. No triunfo do clube alviverde, a atuação do goleiro Ospina, da Seleção da Colômbia, foi destaque nas redes sociais.

O arqueiro foi peça fundamental na defesa do clube colombiano para a vitória sobre o clube colorado. Durante a partida, Ospina conseguiu neutralizar as investidas dos atacantes do Internacional com grandes defesas. Ao todo, foram três defesas em finalizações de dentro da área.

A atuação do jogador foi destaque nas redes sociais. Diversos internautas comentaram as ações de Ospina em campo. De um lado, os torcedores do colorado lamentaram a noite inspirada do atleta, do outro, torcedores do Atlético Nacional e rivais do clube gaúcho comemoraram a atuação. Veja abaixo:

Defesa de destaque de Ospina

O principal lance comentado sobre o goleiro aconteceu aos 58 minutos. Na ocasião, Lucca acertou uma cabeça a queima roupa do colombiano, que no reflexo realizou a defesa na pequena área. Logo após, em um contra-ataque, o Atlético Nacional marcou o segundo gol da partida.

Defesa do goleiro Ospina em vitória do Atlético Nacional sobre o Internacional, pela Libertadores (Foto: Reprodução)

Internacional na Copa Libertadores

Com a derrota, o Internacional se complicou na briga pela classificação para as oitavas de final da Libertadores. Após o revés, a equipe do técnico Roger Machado terminou a quarta rodada do torneio continental na terceira posição do Grupo F. Neste cenário, o Colorado disputaria a Sul-Americana.

Ainda faltam mais duas rodadas para o fim da fase de grupos da Libertadores. O Internacional enfrenta respectivamente o Nacional, do Uruguai, fora de casa, e o Bahia, no Beira-Rio, pela última rodada da fase incial do torneio. Os confrontos acontecem nos próximos dias 15 e 28 de maio.