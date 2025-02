Cruzeiro: atacante Wanderson é anunciado como mais novo reforço

O Cruzeiro anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira (28) a contratação do atacante Wanderson, que estava no Internacional. O jogador é o 11.o. reforço da Raposa para a temporada e atende pedido feito pelo técnico Leonardo Jardim, que viu a necessidade de atacante de velocidade pelas laterais do campo para reforçar a equipe. O atacante assinou contrato até dezembro de 2027 e vai usar a camisa número 94.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Em sua chegada a Belo Horizonte, pela manhã, Wanderson, de 30 anos, confirmou essa característica:

- Eu jogo tanto pela esquerda como pela direita, estou pronto para ajudar e feliz de estar aqui. Espero ajudar da melhor forma, trazendo um bom futebol para conquistar grandes coisas pelo Cruzeiro – afirmou o atacante.

A contratação de Wanderson pelo Cruzeiro foi feita mediante acordo para o abatimento de uma dúvida do Internacional pela compra do atacante Wesley no ano passado. O clube gaúcho não pagou o valor total de R$ 7 milhões combinados, e a Raposa entrou com cobrança de R$ 2,8 milhões na Câmara Nacional de Resolução e Disputas (CNRD).

continua após a publicidade

Transferência de Wanderson envolveu perdão da dívida do Internacional

Os dois clubes também acertaram o empréstimo de um jovem jogador do Cruzeiro ao Colorado, mas ainda não há definição de nome, já que o atleta pedido pelo Inter foi o meia Japa, que não será liberado pela diretoria celeste. Se não houver acordo quanto ao jogador, o Cruzeiro fará um pagamento ao clube gaúcho.

➡️Novo atacante do Cruzeiro chega a Belo Horizonte

Wanderson estava no Internacional desde 2022, após passagem pelo Krasnodar, da Rússia. Natural de São Luís do Maranhão, o atacante iniciou a carreira na Europa, no Beerschot, da Bélgica, em 2012, e tem cidadania belga. Depois, Wanderson defendeu Lierse-BEL, Getafe-ESP e RB Salzburg-AUT até chegar ao clube russo.

continua após a publicidade

No Colorado, Wanderson fez 145 jogos, com 21 gols e 19 assistências. Neste ano, ele atuou em nove partidas, sendo sete como titular, fez um gol e deu uma assistência.