Enchentes invadem estádios de Grêmio e Inter, e jovens ficam ilhados; veja situação no RS e como ajudar

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 21:35 • Rio Grande do Sul (RS) • Atualizada em 05/05/2024 - 23:39

A tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul também atingiu Grêmio e Internacional, maiores clubes de Porto Alegre. Enchentes provocaram alagamento nos estádios dos times, e garotos das categorias de base gremista ficaram ilhados no CT, em Eldorado do Sul.

São 134,3 mil pessoas fora de casa, 78 mortos, 105 desaparecidos e 334 municípios afetados, de acordo com informações da Defesa Civil. Todas as partidas de futebol de equipes gaúchas foram adiadas.

Veja como ajudar as pessoas em situação de emergência no Rio Grande do Sul

SOS Chuvas RS (Governo do Rio Grande do Sul - doação via PIX, em conta vinculada ao Banrisul)

- doação via PIX, em conta vinculada ao Banrisul) Doações de itens (colchões, roupas de banho e cama, cobertores...): Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

A Secretaria de Saúde também busca profissionais da área para se voluntariarem

O QUE ACONTECEU NA ARENA DO GRÊMIO?

Sem energia elétrica e água, a casa gremista fica no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, um dos locais mais atingidos pelas enchentes. O gramado acabou completamente alagado, e cerca de 500 pessoas deixaram suas casas para se abrigar na Arena. Elas estão sendo encaminhadas aos abrigos municipais.

Arena do Grêmio ficou alagada (Foto: Reprodução / @soccergfbpa)

JOVENS FICAM PRESOS

Garotos das categorias de base do Grêmio ficaram presos na cidade do CT Hélio Dourado, Eldorado do Sul. O clube utilizou um helicóptero para levar alimentos aos atletas, e os cerca de 80 alojados no local estão seguros, segundo nota oficial publicada pelo Tricolor Gaúcho.

CT do Grêmio (Foto: Reprodução / Twitter)

BEIRA-RIO ALAGADO

O CT Parque Gigante e o Beira-Rio, centro de treinamento e estádio do Inter — respectivamente — estão alagados, assim como as estruturas do Grêmio. O Colorado chegou a treinar no estádio no sábado (4), mas a atividade deste domingo (5) foi cancelada.