menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 18/8/2025

O Inter recebe o Flamengo, às 18h30min deste domingo, pelo Brasileirão

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTodos os caminhos levam ao Beira-Rio neste domingo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 18/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional se reapresenta nesta segunda-feira (18) à tarde para iniciar a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o mesmo Rubro Negro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Na reapresentação do elenco no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado inicia os trabalhos para enfrentar a equipe carioca na quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Os atletas que iniciaram a partida no domingo (17), fazem trabalhos de regeneração, com corrida no gramado e trabalhos na academia. Os demais, participam normalmente das atividadeds.

Libertadores

O Colorado divulgou que esgotaram os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio para o confronto desta quarta, contra o Rubro Negro. Conforme informações do clube, restam apenas entradas para o setor Coração do Gigante.

continua após a publicidade

Celeiro de Ases

A partida de volta a semifinal do Gauchão Sub-15 foi adiada de domingo (17) para esta segunda. O time colorado recebe o Novo Hamburgo pela semifinal, às 15h, na Morada dos Quero-Queros. Na partida de ira, o Inter venceu por 1 a 0.

Victor Rossi, camisa 10 sub-15 do Internacional
Victor Rossi (10) comemora gol na vitória sobre o Novo Hamburgo (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Na quarta (20), tem a partida de volta pela Libertadores, no Maracanã. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias