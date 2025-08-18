Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional se reapresenta nesta segunda-feira (18) à tarde para iniciar a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o mesmo Rubro Negro.

Agenda

Na reapresentação do elenco no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado inicia os trabalhos para enfrentar a equipe carioca na quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Os atletas que iniciaram a partida no domingo (17), fazem trabalhos de regeneração, com corrida no gramado e trabalhos na academia. Os demais, participam normalmente das atividadeds.

Libertadores

O Colorado divulgou que esgotaram os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio para o confronto desta quarta, contra o Rubro Negro. Conforme informações do clube, restam apenas entradas para o setor Coração do Gigante.

Celeiro de Ases

A partida de volta a semifinal do Gauchão Sub-15 foi adiada de domingo (17) para esta segunda. O time colorado recebe o Novo Hamburgo pela semifinal, às 15h, na Morada dos Quero-Queros. Na partida de ira, o Inter venceu por 1 a 0.

Victor Rossi (10) comemora gol na vitória sobre o Novo Hamburgo (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Próximos jogos o Internacional

Na quarta (20), tem a partida de volta pela Libertadores, no Maracanã. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

