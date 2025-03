Gre-Nal 446: Roger Machado e as opções para o clássico decisivo

Se antes do Gre-Nal 445, partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, o técnico do Internacional tinha dois desfalques de peso, agora, Roger Machado ganhou opções para o clássico decisivo. Às vésperas o dérbi 446, o comandante colorado conta com cinco nomes para três posições do meio para a frente. Resta saber o que o treinador irá decidir: manter a formação dos últimos três jogos ou trazer de volta dois importantes jogadores do grupo.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Desde as semifinais contra o Caxias, 2 a 0 no Centenário e 3 a 1 no Beira-Rio, Roger Machado tem escalado Vitinho, Carbonero e Valencia. Nos 2 a 0 sobre o Grêmio, sábado (8), na Arena, os três iniciaram o confronto, mas Wesley e Rafael Borré entraram na segunda etapa. Acabaram demonstrando, porém, sentir os pouco mais de 20 minutos em que estiveram em campo.

Vale o momento ou a antiguidade na posição?

Nesse sentido, é bem provável que o comandante alvirrubro mantenha a escalação que vem entrando nas etapas finais do Estadual: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero. Mas a folga e dois dias, no domingo (9) e na segunda-feira (10), mais os treinos até sábado (15), podem deixar os atacantes titulares em ponto de bala.

continua após a publicidade

A dúvida, ou seria mistério, é qual a prioridade de Roger Machado para escolher as opções que tem: manter quem segurou o rojão na falta dos titulares, escalando Vitinho, Carbonero e Valencia, que têm marcado gols e feito assistências. Ou se fará valer da dupla que terminou 2024 e iniciou o Gauchão como titular, só perdendo o posto por problemas musculares.

O Gauchão será decidido no próximo domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade