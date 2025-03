Definido horário do Gre-Nal 446, clássico decisivo do Gauchão

O Gre-Nal 446, clássico que decide o Campeonato Gaúcho, já tem dia e horário definido. A partida de volta da finalística entre Grêmio e Internacional acontecerá às 16h (de Brasília) do próximo domingo (16), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo de ida, está marcado para as 17h45 deste sábado (8), na Arena do Grêmio.

A definição do horário do Gre-Nal final levou em conta dois pontos. Um deles se deve à grade de programação da detentora dos direitos de TV. O outro é a questão climática. Se para este sábado a previsão é de temperaturas de até 40°C na Região Metropolitana de Porto Alegre – daí o jogo às 17h45min –, para o outro final de semana os termômetros devem ficar no máximo em 30°C.

Tudo sobre o Gre-Nal 445 (onde assistir, horário, escalações e local):

O jogo de ida da final do Gauchão marca o segundo clássico entre Grêmio e Internacional da temporada – o primeiro terminou empatado em 1 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Internacional

Final - jogo de ida - Campeonato Gaúcho

📆 Data e horário: sábado-feira, 8 de março, às 17h45 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

📺 Onde assistir: RBS TV (canal aberto local), Sportv (canal fechado) e o Premiere (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Kike Olivera, Braithwaite e Amuzu.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo); Vitinho, Gustavo Prado (Alan Patrick) e Carbonero; Enner Valencia (Borré).