Roger Machado volta a falar dos jovens do Internacional

A vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio, no Gre-Nal 445, partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, teve mais uma vez grande atuação de Victor Gabriel, zagueiro que veio para a base colorada e agora é titular inquestionável. Por conta disso, o técnico Roger Machado voltou a falar dos jovens do Internacional. O grupo tem pelo menos nove garotos da base. Victor Gabriel é o que mais chama atenção – três dos quis terminaram o clássico em campo.

Questionado sobre o aproveitamento dos guris da base, o comandante colorado explicou que o principal não é eles estarem em campo, e sim o trabalho antes disso:

– Para mim o maior processo é o do dia a dia. O processo do aprendizado do exemplo, da prática, da orientação, do pé do ouvido, das conversas informais, dos momentos de relaxamento. O campo é a parte visível do iceberg só.

“Orientadores” e “pupilos”

Segundo Roger, cada jogador mais experiente tem um “pupilo”. O de Fernando é Luiz Otávio, o de Vitão, Victor Gabriel, o de Alan Patrick, Yago Noal. E assim por diante.

– Vou puxando e dizendo, esse aqui é teu pupilo, bota embaixo do braço, ensina as melhores táticas, as melhores estratégias. Eu penso que essa é a forma de fazer acontecer. Gradativamente tu vais expondo eles. Aí tu vais construir a individualidade de cada um.

O Gauchão será decidido no próximo domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.