Conhecido por seu posicionamento antirracista, o técnico do Internacional aproveitou o Gre-Nal 445, partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, para mandar um recado. Roger Machado entrou em campo com uma camiseta preta com o escudo colorado simulando o pulso cerrado, símbolo da luta contra o racismo.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A vestimenta antirracista usada por Roger Machado foi uma homenagem ao atacante Luighi, da equipe sub-20 o Palmeiras, vítima de ataques racistas durante partida pela Libertadores da categoria. O Verdão jogava contra o Cerro Porteño, em Assunção, quando torcedores cuspiram nele e o chamaram de macaco, com gestos imitando o animal.

Ato de racismo

Após a partida, o camisa 9 da equipe paulista foi entrevistado. Ao perceber que a pergunta era sobre o jogo, desabafou:

- Sério isso? Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que aconteceu comigo? É sério? Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô! Você nao vai me perguntar sobre isso? Você vai me perguntar sobre o jogo mesmo?

continua após a publicidade

E, olhando para a câmera, cobrou:

- A Conmebol vai fazer o que sobre isso?

Antes da partida, foi a vez do Grêmio fazer uma ação contra o preconceito. Através do projeto Clube de Todos e em parceria com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, o Tricolor Gaúcho distribuiu folders informativos aos torcedores na área da esplanada da Arena.