Fernando leva cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 06:00 • Porto Alegre (RS)

O Internacional terá um desfalque de peso para enfrentar o Corinthians. Fernando levou o terceiro cartão amarelo na noite de domingo (29), na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, e cumprirá suspensão automática contra o Timão no próximo sábado (5).

Fernando foi advertido com o cartão amarelo aos 26 minutos, por demorar para sair de campo. No lance, o meio-campista saiu lesionado e Rômulo entrou na posição. Ainda não há informações sobre a lesão do jogador.

Para o lugar de Fernando, Roger Machado deve promover a entrada de Bruno Tabata, que esteve em campo contra o Vitória. Rômulo, que entrou no lugar do volante, também é uma opção. Thiago Maia, Alan Patrick e Gabriel Carvalho já tem seus lugares no time.

Wesley, do Internacional, foi responsável por dois gols na vitória sobre o Vitória (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Internacional busca manter a boa sequência no Campeonato Brasileiro e continuar subindo na tabela. Para isso, enfrenta o Corinthians na noite de sábado (05), às 19h, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 29ª rodada da competição.