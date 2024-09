Torcida do Internacional durante partida contra Vitoria no estadio Beira-Rio pelo campeonato Brasileiro. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:51 • Porto Alegre (RS)

A noite de domingo (29) foi uma celebração da boa fase do Internacional. Além de conquistar três pontos, o time foi apoiado pelo maior público do Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro. Nesta noite, 38.654 torcedores estiveram presentes no estádio

O bom público se explica não só pelo horário do jogo, em um domingo, às 18h30, mas também pelo bom momento que vive o time. Invicto há oito jogos, o Colorado vem subindo na tabela e, para isso, conta com o apoio do seu torcedor, que acompanha de perto a boa fase.

Até então, o Internacional não havia conseguido bater os 35 mil torcedores no Beira-Rio. O recorde de público anterior foi na partida que marcou o reencontro do Colorado com a sua torcida após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Em 7 de julho, o time enfrentou o Vasco e pouco mais de 33 mil torcedores estiveram presentes. Na ocasião, os donos da casa perderam por 2 a 1, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Internacional venceu partida contra Vitoria no estadio Beira-Rio pelo campeonato Brasileiro. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O próximo jogo do Internacional no Beira-Rio deve aumentar mais ainda o recorde de público. Após a parada da Data Fifa, o Colorado recebe o Grêmio em mais um clássico Gre-Nal. O duelo acontecerá dia 20 de outubro e ainda não tem horário confirmado.