Mano explica resposta dada a torcedores do Atlético-GO: ‘Não foi nada disso’

29/09/2024

O técnico Mano Menezes concedeu coletiva de imprensa após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada do Brasileirão. Ao ser perguntado sobre a partida, o comandante tricolor comentou sobre a falta de postura e organização demonstradas em jogos anteriores.

Aspas de Mano Menezes

- A única coisa em que se baseia no futebol é produção. Se a gente jogar nos próximos jogos como fez nos 15 primeiros minutos, como teve postura na segunda parte do jogo, mais organizada, a gente volta a fazer jogos parelhos e volta a pontuar. Se a gente joga como nos 30 minutos finais do segundo tempo, a gente não vai a lugar nenhum. Porque a gente voltou a se distanciar como equipe, ficou um grupo lá trás e um na frente. Perdemos o meio, todas as bolas que caíram no meio, tomamos ataque. As questões são muito claras: tem que produzir para merecer - analisou Mano.

Questionado sobre a sua fala: "vamos cair, eu e você", direcionada aos torcedores do Atlético-GO, Mano Menezes negou que tenha feito menção a uma possível queda do Fluminense.

- Absolutamente não foi nada disso. A gente já tem problema para resolver. Não tem nada disso. Acreditamos que vamos sair dessa situação - explicou o treinador.

Mesmo reconhecendo a má atuação de sua equipe, o técnico considera que o gol do Atlético-GO foi irregular.

- A gente tem uma imagem clara que a bola saiu. Isso a gente foi mostrar. Por isso Cano foi expulso, porque levou o aparelho mostrando a imagem e o quarto árbitro disse que é contra o regulamento. Mas dar gol com bola fora também é contra o regulamento - desabafou Mano.

Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão (Foto: Isabela Azine/AGIF)

FICHA TÉCNICA - Atlético-GO 1 x 0 FLUMINENSE

28ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

🥅 Gol: Janderson (42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Keno e Diogo Barbosa (Fluminense)

🟥 Cartão vermelho: Cano (Fluminense, aos 55/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Baralhas e Rhaldney (Jean Carlos); Lacava (Derek), Janderson (Gonzalo Freitas) e Hurtado (Shaylon).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo) e Martinelli (Lima); Arias, Ganso (Marquinhos) e Keno (Serna); Cano (Kauâ Elias).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Bruno Boschila e Victor Hugo Imazu dos Santos

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro