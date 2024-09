Pressionado, Tite diz ter confiança da diretoria do Flamengo: ‘Respeito constante’

O técnico Tite concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o Ahletico por 1 a 0, no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 23:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante do Rubro-Negro comentou se houve alguma reunião com a direção do clube para discutir sobre seu futuro e de sua comissão técnica.

- O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos. Quando a gente fala de fortalecimento da equipe, ele vem de todas as hierarquias. A hierarquia superior: que é a direção do Flamengo; a comissão técnica e atletas - respondeu Tite.

