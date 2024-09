Valencia, do Internacional, foi titular na partida contra o Vitoria no Beira-Rio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:32 • Porto Alegre (RS) • Atualizada em 29/09/2024 - 21:45

O Internacional abre ainda mais sequência de invencibilidade e está muito perto da vaga da pré-Libertadores 2025. O Colorado, mesmo com alguns sustos, venceu o Vitória por 3 a 1 no Beira-Rio, na noite deste domingo (29), em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Alan Patrick bateu rasteiro o pênalti e abriu o placar da partida no primeiro tempo. Na segunda etapa, Wagner Leonardo fez o do Vitória, mas Wesley ampliou o placar com dois gols.

Na tabela do campeonato, após o resultado positivo, o Internacional chega aos 45 pontos e está na sétima posição, logo abaixo do Bahia, que está com mesma quantidade de pontos, mas "vence" no saldo de gols. Já o Vitória, ainda luta para se manter fora da zona de rebaixamento, com apenas 28 pontos, na 16ª colocação.

Como foi o jogo?

O jogo iniciou movimentado. Em busca dos três pontos, as equipes foram em busca de abrir o placar logo nos minutos iniciais - o que quase aconteceu. Aos cinco minutos, Carlos Eduardo chegou a balançar a rede de Rochet, mas estava impedido. Aos 18, foi a vez do Internacional assustar Lucas Arcanjo com uma cabeçada de Fernando, que atingiu o travessão.

Após, o jogo esfriou. O Inter teve mais chances para abrir o placar, mas não foi efetivo, assim como o Vitória. Até os 45 minutos. Carlos Eduardo deu um carrinho em Bruno Gomes dentro da área e o árbitro Wagner do Nascimento, de frente para o lance, assinalou penalidade máxima para o Internacional. Alan Patrick converteu e colocou os donos da casa à frente do placar.

Para o segundo tempo, Carpini promoveu a entrada de Willian Oliveira no lugar do amarelado Filipe Machado. Porém, aos cinco minutos, os visitantes viram o Inter ampliar o placar com um golaço de Wesley. Minutos após, foi a vez do Vitória levar perigo ao gol do Colorado, mas parou nas mãos de Roche - até os 13 minutos, quando Wagner Leonardo aproveitou a cobrança de falta para diminuir o placar para o Vitória.

Após o gol, o Vitória seguiu pressionando o Internacional e quase empatou o jogo em duas oportunidades com Everaldo. Carpini promoveu mais mudanças em busca de pontuar em Porto Alegre, mas não obteve o retorno esperado. O jogo acabou com vitória dos donos da casa, que ampliaram a sequência de invencibilidade.

O que vem pela frente?

Para dar continuidade ao Campeonato Brasileiro, o Internacional visita o Corinthians na Neo Químia Arena, em Itaquera, às 19h (de Brasília) do próximo sábado (5). Já na luta para se livrar do Z4, o Vitória viaja até Belo Horizonte, onde encara o Atlético-MG no mesmo dia, às 16h30, na Arena MRV.

Alan Patrick, do Internacional, abriu o placar com um pênalti no primeiro tempo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2X1 VITÓRIA

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio Beira-Rio (RS);

🥅 Gols: Alan Patrick (49‘/1ºT) (1-0); Wesley (5‘/2ºT) (2-0); Wagner Leonardo (13‘/2ºT) (2-1); Wesley (46‘/2ºT) (3-1)

🟨 Cartões amarelos: Filipe Machado (VIT); Thiago Maia, Enner Valencia e Fernando (INT)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 38.654

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Tabata), Gabriel Carvalho (Bruno Henrique), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Valencia (Lucas Alario).



VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Filipe Machado (Willian Oliveira) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)