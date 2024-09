Executivo do Corinthians critica arbitragem e afirma: ‘nossa indignação é com a falta de critério’

Executivo de Futebol do Corinthians critica arbitragem do clássico. (Foto: Reprodução/TV Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 21:35 • São Paulo (SP)

O Executivo de Futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, fez uma declaração antes de permitir que a entrevista coletiva do técnico Ramón Díaz fosse iniciada neste domingo (29) após a derrota para o São Paulo. Fabinho criticou a atuação da arbitragem no clássico. Para ele, o árbitro usou critérios diferentes entre os clubes.

- Sei que vão perguntar sobre arbitragem e alguns lances, por isso estou aqui. Não vou falar em relação ao que aconteceu, das expulsões, não vou lamentar sobre isso. Simplesmente quero entender os critérios. Tivemos na CBF uma reunião importante que o debate foi sobre o critério da arbitragem, somente isso. Aí hoje, o Ramalho tomou cotovelada do Calleri, e o lance não foi interpretado da mesma forma - e continuou - Não é chorar, mas toda semana temos problemas seríssimos com a arbitragem. Romero, meu capitão, a nova determinação da Fifa, somente o capitão pode falar, ele tentou falar diversas vezes e tomou o amarelo, ele é o atleta que faz essa relação com o árbitro. O Yuri tomou cotovelada do Alan Franco, e a nossa indignação é com a falta de critério - reclamou.

Fabinho também aproveitou para falar sobre o incômodo do time com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar a data da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil a pedido do Flamengo.

– O Corinthians teve uma situação importante que tem na Copa do Brasil, estamos muito insatisfeitos, e estamos muito incomodados com o que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo. Futebol brasileiro, CBF, o que está acontecendo, estamos de olho e não vamos admitir. Simplesmente estamos exigindo que os árbitros tenham os mesmos critérios - declarou o executivo.

Ele ainda reclamou da atuação da arbitragem em outra jogada, dessa vez envolvendo o meia Igor Coronado. Afirmou que a equipe está em evolução para melhorar sua situação no Brasileirão e que a diretoria não deixará que o time seja prejudicado pela arbitragem.

– Foi falado sobre os lances de contato que a partir de agora seria analisado, aconteceu para a gente. Teve contra, ele marcou. A favor, não teve a mesma interpretação. Coronado, primeira falta, simples, cartão amarelo. O meu pronunciamento nesta noite é em relação a isso. O Corinthians não vai admitir isso, temos jogos importantes. Tecnicamente estamos evoluindo e não podemos ser prejudicados pelo critério não ser o mesmo - concluiu Fabinho.