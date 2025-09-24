Família Díaz recusa propostas para trabalhar no Internacional
O Lance! apurou bastidores do acerto de Ramón e Emiliano com o Colorado
Talvez a direção colorada não tivesse certeza entre Ramón e Emiliano Díaz e Luis Zubeldía, mas pai e filho tiveram certeza de que trabalhariam no Beira-Rio desde que souberam dessa possibilidade. Conforme revelou o jornalista argentino César Luis Melo e confirmou o Lance!, a família Díaz recusou propostas para trabalhar em duas seleções para esperar pelo Internacional. Confira a apuração sobre os bastidores do acerto com o Colorado.
Ramón e Emiliano, que estão em Buenos Aires, devem chegar a Porto Alegre até o começo da noite desta quarta-feira (24). Um voo fretado está sendo contratado pelo Alvirrubro para que os dois possam estar no CT Parque Gigante na manhã desta quinta (25) afim de comandar o primeiro treino.
Um desejo do treinador
A vinda de Ramón e Emiliano para Porto Alegre foi algo desejado por pai e filho. Assim que ficaram sabendo de poderiam estar na mira do Alvirrubro diante de uma possível queda de Roger Machado, no final de agosto, o treinador e seu auxiliar deram prioridade à possibilidade de voltar ao Brasil.
Segundo o Lance! apurou com pessoas ligadas ao estafe dos Díaz e com jornalistas argentinos, a dupla tinha propostas para trabalhar na África – mais precisamente no Egito –, assim como havia sido sondada para assumir as seleções do Peru e da Venezuela. Outras propostas teriam vindo do Santos e do Fortaleza. A partir da especulação que veio à tona há um mês, os dois colocaram o Inter como objetivo.
Com a queda de Roger, após o Gre-Nal 448, no domingo (21), os Díaz foram contatados na manhã de segunda (22). Com as conversas iniciadas, a negociação foi fechada em menos de 48 horas devido a disposição de ambas as partes, mesmo que a direção da equipe gaúcha também tenha entrevistado Luis Zubeldía.
Estreia será no sábado
Como já relatado pelo Lance!, a presença de André D’Alessandro no corpo diretivo do Colorado, foi um fator importante para a concretização do acordo. Os dois se conhecem desde 2000, quando Díaz comandou o ex-camisa 10 no River Plate.
O treinador viajará hoje ao Brasil ainda nesta quarta para assinar contrato. A ideia é que ele comande o primeiro treino no CT Parque Gigante nesta quinta (25), estreando diante do Juventude, no sábado (27), em Caxias do Sul.
Além de Ramón e Emiliano, a comissão técnica é composta por Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra como assistentes, pelo preparador físico Diego Pereira, que é brasileiro. O grupo ainda tem o analista de desempenho Juan Romanazzi.
