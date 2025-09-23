Só falta assinar! Internacional encaminha acerto com técnico Ramón Díaz
Técnico chega para o lugar de Roger Machado, demitido após derrota no Gre-Nal
O Internacional encaminhou a contratação do técnico Ramón Díaz, ex-Vasco e Corinthians. As conversas entre clube e treinador avançaram ao longo desta terça-feira (23), e o Colorado oficializou a proposta, com vínculo até o fim de 2026. Resta, apenas, a assinatura por parte do argentino, que chega para substituir Roger Machado, demitido após a derrota por virada no Gre-Nal 448.
➡️ Análise: o longo e sucessivo déjà vu que vive o Internacional
O dia, contudo, começou com Luis Zubeldía como nome certo no Inter. A direção colorada, por usa vez, conversou com os dois nomes e deixou alinhamentos apalavrados com ambos os lados. Após uma avaliação interna e empecilhos com o ex-São Paulo, o nome de Díaz ganhou força durante a tarde desta terça-feira (23).
A proximidade de Ramón com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro, seria o ponto principal para trazer sua comissão técnica. A tendência é que o novo técnico seja anunciado pelo Internacional nesta quarta-feira (24).
Saída do Olimpia chamou atenção
O trabalho mais recente de Díaz foi o Olímpia. Sua permanência no clube paraguaio foi efêmera. O argentino pediu de demissão depois de apenas sete jogos. O que chamou atenção. Em 24 de agosto, seu time perdeu para o General Caballero por 2 a 0, era a terceira derrota sob o comando de Díaz, que teve ainda duas vitórias e dois empates.
A amizade entre Díaz e D’Alessandro levou a várias especulações entre a torcida e jornalistas gaúchos na época. Os dois se conhecem desde o começo os anos 2000. O treinador foi responsável por levar o camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Em 2008, mais uma vez, Díaz comandava o San Lorenzo e pediu a contratação de D’Ale.
O Lance! conversou em agosto com integrantes do estafe do técnico argentino. Ouviu que a comissão comandada por ele voltaria "https://www.lance.com.br/internacionalsem dúvidas" ao Brasil. De acordo os contatos, todos adoram o Brasil, o futebol brasileiro e o nível do campeonato. O Emiliano (filho e assistente de Díaz), inclusive mora no Brasil.
