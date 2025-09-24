A direção parecia agir rápido depois da demissão de Roger Machado, no domingo (21). Na segunda-feira (22), logo cedo, foram iniciadas negociações com Ramón Díaz. Pouco depois, começaram as conversas com Luis Zubeldía, que terminou o dia apalavrado com o clube. Veio a terça-feira (23), e era questão de horas o anúncio. Chegou o meio-dia e tudo mudou, voltando a Díaz. O Lance! acompanhou tudo, e traz os bastidores do vai-e-vem dos nomes para técnico do Internacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

As informações desta reportagem foram obtidas com fontes internas do clube e próximas aos estafes dos técnicos.

Negociações com Ramón e Emiliano Díaz

Os relatos eram promissores. Era questão de horas o anúncio do novo técnico alvirrubro. Foi assim na manhã de segunda, quando o Lance! descobriu que Ramón Díaz era o preferido da direção. As conversas com a família Díaz, o filho Emiliano trabalha em parceria com o pai, foram retomadas com a queda de Roger. A dupla havia estado na mira alvirrubra há um mês.

A proximidade de Díaz com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro, seria o ponto principal para trazer sua comissão técnica. Os dois se conhecem desde o começo dos anos 2000, quando o treinador foi responsável por levar o ex-camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Eles se reencontraram em 2008, no San Lorenzo. Outro fato a seu favor é seu representante. André Cury tem trânsito nos gabinetes do Beira-Rio.

continua após a publicidade

Havia, por volta das 9h de segunda, a possibilidade de o argentino assumir ainda na segunda ou na terça (23). A ideia era que Díaz estivesse na casamata no sábado (27), contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Ramón e Emiliano Díaz quando trabalharam no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Negociações com Luiz Zubeldía

A frase ouvida pela manhã se repetiu no começo da tarde, quando veio à tona as conversas com Luis Zubeldía, novo número 1. O ex-treinador do São Paulo havia agradado aos dirigentes e era visto, por seu temperamento, o nome certo para reerguer o Inter. A segunda terminou e a terça começou com Zubeldía como acertado.

continua após a publicidade

O plano era anunciá-lo ao longo da terça, para que pudesse assumir nesta quarta (24), no máximo na quinta (25), para estar na casamata no sábado (27), contra o Juventude, em Caxias do Sul. Por volta do meio-dia da terça, porém, veio uma bomba! Zubeldía estaria negociando com a seleção do Peru.

A informação era de que uma reunião com a Federação Peruana de Futebol estava marcada para o começo da tarde. Só no Brasil se ficou sabendo disso. A imprensa em Lima, inclusive a especializada em La Blanquirroja, não sabia de nada. O fato passou a ser reportado na mídia peruana com a explicação “según noticias de Brasil”.

Zubeldía quando comandava o São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF)

O que aconteceu depois

Passaram-se as horas e nada de publicações sobre a reunião de Zubeldía com a FPF. Nem relato em off. Apesar disso, ou por isso, foi vazado avanço das conversas com Ramón e Emiliano Díaz. O dia se foi a notícia passou a ser que uma proposta financeira foi encaminhada aos Díaz, faltando o ok final dos argentinos e a assinatura do contrato. O anúncio é aguardado para esta quarta.

O que o Lance! apurou foi que pressões internas – por parte da falta de unanimidade na direção e do conselho do clube – e externas – por parte de torcedores, colorados ilustres e imprensa local – foram as principais responsáveis pelo vai-e-vem dos nomes. Nem mesmo a questão da seleção peruana, sem confirmação nenhuma, teve tanta importância.

Primeiro, Ramón Díaz não teria agradado um lado. Depois, Zubeldía, a outra parte. A rejeição ao segundo, contudo, foi maior. O certo é que não houve convicção em nenhum nome nem no tipo de trabalho a ser implementado. Afinal, de similaridade, Díaz e Zubeldía têm apenas o branco dos olhos e a nacionalidade argentina.

E, assim, enquanto é esperado o anúncio do nome de Ramón Díaz, o time segue sendo preparado por Pablo Fernandez, que apesar do nome, é brasileiro e auxiliar técnico permanente do Inter. Ele comanda hoje o segundo treino visando o confronto contra o Juventude, sábado, no Alfredo Jaconi.