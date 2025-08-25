Como o Lance! havia antecipado, Roger Machado teria dois jogos para fazer o time voltar a jogar bem e, principalmente, vencer. Depois da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, sábado (23), no Mineirão, resta apenas a partida contra o Fortaleza. Talvez, nem isso. Tanto que já surgem alguns nomes nos bastidores. E é provável que o próximo técnico Internacional fale espanhol, como Ramón Díaz, que deixou o Olimpia após apenas sete jogos.

A proximidade de Díaz com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro, levou a várias especulações ao longo desta segunda-feira (25). Seria ele o preferido?

Saída do Olimpia chamou atenção

O pedido de demissão do Olimpia após apenas sete jogos chamou atenção. O argentino estava no comando da equipe paraguaia havia sete rodadas. Neste final de semana, o time perdeu para o General Caballero por 2 a 0. Foi a terceira derrota sob o comando de Díaz, que teve ainda duas vitórias e dois empates.

A amizade entre Díaz e D’Alessandro levou a várias especulações entre a torcida e jornalistas gaúchos. Os dois se conhecem desde o começo os anos 2000. O treinador foi responsável por levar o camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Em 2008, mais uma vez, Díaz comandava o San Lorenzo e pediu a contratação de D’Ale.

Ramón Díaz e D'Alessandro no San Lorenzo (Reprodução/X)

O Lance! conversou com integrantes do estafe do técnico argentino. Ouviu que a comissão comandada por ele voltaria “sem dúvidas” ao Brasil. De acordo com o que foi ouvido, todos adoram o Brasil, o futebol brasileiro e o nível do campeonato. O Emiliano (filho e assistente de Díaz), inclusive mora no Brasil.

continua após a publicidade

Outros nomes que “hablam”

Outros três nomes circulam nos bastidores alvirrubros. Um deles, quase descartado, é o de Tite, que recusou, recentemente, voltar ao Corinthians para cuidar da saúde mental. Restam assim apenas outros dois, ambos estrangeiros. Um uruguaio e outro argentino.

O primeiro é Diego Aguirre, atualmente no Peñarol-URU. Ele já treinou o Inter duas vezes, uma delas na gestão Alessandro Barcellos. Aguirre tem uma boa relação com a torcida, devido sua passagem quando jogador em 1988 e 1989. O outro seria Jorge Sampaoli, nome que tem algumas restrições entre os dirigentes devido ao seu temperamento.