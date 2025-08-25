menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Se Roger Machado cair, próximo técnico do Internacional pode falar espanhol

Saída de Ramón Díaz do Olimpia após sete jogos, amplia lista para três nomes

Ramón Díaz e Emiliano Díaz em treino do Olimpia
imagem cameraRamón Díaz e o filho Emiliano em treino do Olimpia (Foto: Divulgação/Olimpia)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 25/08/2025
17:46
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Como o Lance! havia antecipado, Roger Machado teria dois jogos para fazer o time voltar a jogar bem e, principalmente, vencer. Depois da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, sábado (23), no Mineirão, resta apenas a partida contra o Fortaleza. Talvez, nem isso. Tanto que já surgem alguns nomes nos bastidores. E é provável que o próximo técnico Internacional fale espanhol, como Ramón Díaz, que deixou o Olimpia após apenas sete jogos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A proximidade de Díaz com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro, levou a várias especulações ao longo desta segunda-feira (25). Seria ele o preferido?

Saída do Olimpia chamou atenção

O pedido de demissão do Olimpia após apenas sete jogos chamou atenção. O argentino estava no comando da equipe paraguaia havia sete rodadas. Neste final de semana, o time perdeu para o General Caballero por 2 a 0. Foi a terceira derrota sob o comando de Díaz, que teve ainda duas vitórias e dois empates.

continua após a publicidade

A amizade entre Díaz e D’Alessandro levou a várias especulações entre a torcida e jornalistas gaúchos. Os dois se conhecem desde o começo os anos 2000. O treinador foi responsável por levar o camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Em 2008, mais uma vez, Díaz comandava o San Lorenzo e pediu a contratação de D’Ale.

Ramón Díaz e D'Alessandro
Ramón Díaz e D'Alessandro no San Lorenzo (Reprodução/X)

O Lance! conversou com integrantes do estafe do técnico argentino. Ouviu que a comissão comandada por ele voltaria “sem dúvidas” ao Brasil. De acordo com o que foi ouvido, todos adoram o Brasil, o futebol brasileiro e o nível do campeonato. O Emiliano (filho e assistente de Díaz), inclusive mora no Brasil.

continua após a publicidade

Outros nomes que “hablam”

Outros três nomes circulam nos bastidores alvirrubros. Um deles, quase descartado, é o de Tite, que recusou, recentemente, voltar ao Corinthians para cuidar da saúde mental. Restam assim apenas outros dois, ambos estrangeiros. Um uruguaio e outro argentino.

O primeiro é Diego Aguirre, atualmente no Peñarol-URU. Ele já treinou o Inter duas vezes, uma delas na gestão Alessandro Barcellos. Aguirre tem uma boa relação com a torcida, devido sua passagem quando jogador em 1988 e 1989. O outro seria Jorge Sampaoli, nome que tem algumas restrições entre os dirigentes devido ao seu temperamento.

Diego Aguirre - Internacional
Diego Aguirre na primeira passagem como técnico do Inter (Foto: Ramon Bitencourt)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias