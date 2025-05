Com muitas preservações, o Internacional está escalado para enfrentar o Botafogo, neste domingo (11), às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Peças importantes como Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick sequer figuram no banco de reservas.

Além deles, o Inter conta com desfalques de dois jogadores que rotineiramente são titulares. O volante Bruno Henrique está suspenso por conta da expulsão na derrota para o Corinthians, na última rodada, e o centroavante Enner Valencia sofreu lesão na derrota por 3 a 1 para o Atlético Nacional, na última quinta-feira (8), na Colômbia, pela Libertadores.

O 'misto frio' que o técnico Roger Machado manda a campo diante do Botafogo mantém a estrutura com três volantes de origem, utilizada no último jogo. O Inter alinhará com Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo e Thiago Maia; Diego Rosa, Bruno Tabata e Wesley; Lucca.

Escalação do Botafogo

O Botafogo também está escalado por Renato Paiva. O Fogão irá a campo com John; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Jeffinho e Cuiabano; Igor Jesus.

As duas equipes buscam a vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Botafogo está na 16ª colocação, com oito pontos. Já o Inter é o 13º, com nove.