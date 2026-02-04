Renata Fan faz pedido a Lucas Paquetá antes de Flamengo x Inter: 'Hoje não'

O Flamengo enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, a apresentadora Renata Fan, da Band, fez um pedido ao meia Lucas Paquetá.

Durante o programa "Jogo Aberto", a comentarista, que é torcedora declarada do Internacional, pediu para o meia do Flamengo não se destacar no confronto. Em tom irônico, Renata Fan relembrou o gol perdido por Paquetá na final da Supercopa do Brasil.

— Não é sobre medo. Se tiver medo, é melhor nem ir. Mas é que entendemos qual é o adversário e a condição de necessidade dos dois lados, principalmente de quem joga em casa. O Paquetá falou que não dormiu porque perdeu aquele gol contra o Corinthians e isso ficou na cabeça dele. Mas espera mais um pouco para reagir, não precisa ser hoje — brincou a apresentadora.

Flamengo x Internacional

O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Ambas as equipes chegam para o confronto com derrotas no repertório recente.

O Flamengo, além do revés contra o Corinthians, na final da Supercopa do Brasil, não vence há três jogos. Pelo Brasileirão, a equipe estreou com derrota diante do São Paulo, no Morumbis.

Do mesmo modo, o Internacional também não venceu na estreia do Campeonato Brasileiro. De forma surpreendente, o Colorado perdeu para o Athletico-PR, que subiu da segunda divisão na última temporada, dentro do Beira-Rio.

