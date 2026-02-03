Lance!TV terá transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional, direto do Maracanã
Duelo é válido pela 2ª rodada do Brasileirão
O Lance! realiza nesta quarta-feira (4) a transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional, às 19h, diretamente do Maracanã. A cobertura especial começa mais cedo, a partir das 18h, com um pré-jogo completo trazendo tudo o que o torcedor precisa saber antes da bola rolar.
Ao longo do pré-jogo, a equipe do L! apresenta matérias especiais sobre Flamengo e Internacional, além de reportagens com as principais notícias do dia, informações de bastidores, prováveis escalações e a análise de como as duas equipes chegam para o confronto no Maracanã.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A transmissão contará com narração de Lucas Borges, comentários de João Lidington e reportagens de JP Sombra e Fernanda Pizzotti, além da participação do setorista do Flamengo, Lucas Bayer, trazendo informações atualizadas diretamente do estádio. O público também terá a visão da arquibancada rubro-negra, com a participação do influencer Roger Terra, mostrando o clima da torcida no Maracanã.
A cobertura será realizada sem imagens, com foco total na informação, na análise e na experiência do torcedor, acompanhando tudo o que acontece dentro e fora de campo em um dos principais palcos do futebol brasileiro.
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
