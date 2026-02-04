Jornalista crava goleada em Flamengo x Internacional: 'Maiores da história'

Durante o programa "Jogo Aberto", na Band, João Paulo Capellanes deu seu palpite para a partida entre Flamengo e Internacional. De acordo com o jornalista, o jogo marcará uma das maiores goleadas da história do Brasileirão de pontos corridos, confira.

Veja o que disse o comentarista:

- Vai ser uma das maiores goleadas da história dos pontos corridos. Atenção. Flamengo seis e Internacional um - disse João Paulo Cappellanes, durante o Jogo Aberto.

O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Ambas as equipes chegam para o confronto com derrotas no repertório recente.

O Flamengo, além do revés contra o Corinthians, na final da Supercopa do Brasil, não vence há três jogos. Pelo Brasileirão, a equipe estreou com derrota diante do São Paulo, no Morumbis.

Do mesmo modo, o Internacional também não venceu na estreia do Campeonato Brasileiro. De forma surpreendente, o Colorado perdeu para o Athletico-PR no Beira Rio. Vale ressaltar que o time paranaense foi um dos que conquistou o acesso para a Série A em 2026.

Onde assistir o jogo entre Flamengo x Internacional?

A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações de Flamengo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

2ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Plata (Lucas Paquetá), Pedro e Carrascal.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo (Thiago Maia), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero.