Mesmo com o mata das quartas de final do Campeonato Gaúcho no domingo (8), o Internacional deve ter força máxima contra o Flamengo pelo Brasileiro, na quarta-feira (4), no Rio de Janeiro. A tendência é de retorno do time principal, poupado no sábado (31), contra o Caxias, na última rodada da fase de grupos do Estadual. Nas quartas de final do Gauchão, contra o São Luiz, a equipe deve ter a presença dos garotos da base.

O Colorado estreou com derrota na competição nacional. Com isso, ficou em 16º ao final da primeira rodada, à frente de Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro.

Inter deve ter força máxima

A derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na primeira rodada, quarta passada (28), ligou um sinal de alerta no Beira-Rio. O "aviso" recebido foi reforçado na coletiva após a vitória de 1 a 0 sobre Caxias, no sábado (31). Paulo Pezzolano comentou:

– O importante é o Brasileirão. Não ganhamos o primeiro jogo. A nossa cabeça está aí.

Por isso, para pegar os cariocas no Maracanã, o time deve ser muito parecido com o que venceu o Grêmio, no Gre-Nal 449, com pelo menos uma mudança. A tendência é de que o equatoriano Félix Torres entre no lugar de Victor Gabriel, formando dupla de zaga com Mercado.

No meio, Ronaldo e Paulinho devem seguir como volantes, ao lado de Alan Patrick. Thiago Maia e Villagra, que atuaram contra o Grená, ainda buscam o melhor ritmo de jogo e devem iniciar o jogo contra o Rubro-Negro no banco.

Dessa forma, o provável time de Pezzolano para enfrentar o Flamengo, às 19h (de Brasília), terá Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Borré e Carbonero.

Time misto no Gauchão

Já nas quartas de final do Gauchão, às 18h de domingo (8), no Beira-Rio, contra o São Luiz, o time deve ser uma mescla dos garotos da base, com reservas e atletas que precisam de minutagem. Não está descartada a presença de Alerrandro no comando do ataque. Ainda em Caxias do Sul, o técnico uruguaio deu pistas de como deve ser a equipe que enfrenta o São Luiz:

– Alguns jogadores precisam minutos. Outros serão meninos.

Dessa forma, o time de domingo deve ter Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson; Villagra, Thiago Maia e Bruno Tabata; João Victor (Gustavo Prado), João Bezerra (Alerrandro) e Allex.