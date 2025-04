Entenda o que o Internacional precisa para se classificar na Libertadores

A goleada de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, com hat-trick de Alan Patrick, colocou o time do técnico Roger Machado na liderança do Grupo F da Copa Libertadores da América. O resultado deixou o Internacional confortável para se classificar às oitavas de final, mas ainda há um longo caminho até as oitavas de final. Para entender o que é precisa, o Lance! explica os caminhos para a classificação.

Com a vitória, o Colorado ficou com quatro pontos, mesma pontuação do Bahia, já que as duas equipes brasileiras empataram na primeira rodada por 1 a 1. O Inter, porém, leva vantagem no saldo de gols. O time colombiano, por sua vez, vem na terceira posição com três pontos, enquanto o Nacional-URU, próximo adversário da equipe gaúcha, se complicou nas duas primeiras partidas e ainda não pontuou.

Alan Patrick comemora primeiro dos três gols contra o Atlético Nacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Tabela do Grupo F da Libertadores:

1º - Internacional: 4 pontos (+3 de saldo)

4 pontos (+3 de saldo) 2º - Bahia: 4 pontos (+1 de saldo)

4 pontos (+1 de saldo) 3º - Atlético Nacional-COL: 3 pontos (0 de saldo)

3 pontos (0 de saldo) 4º - Nacional-URU: 0 pontos (-4 de saldo)

Agenda e chances do Internacional se classificar na Libertadores

O Internacional ainda tem mais quatro jogos a serem realizados na fase de grupos, sendo dois deles no Beira-Rio – a próxima partida, contra o Nacional-URU, no dia 22, e o Bahia, em 28 de maio. Entre os dois confrontos, vai a Medellín, enfrentar o Atlético Nacional (8/5), e a Montevidéu, pegar o Nacional (15/5). Se vencer as duas contra o Nacional, atual lanterna, chega a dez pontos, pontuação considerada segura para ficar na segunda posição do grupo e depender apenas de si para ser líer.

Jogos que restam

Internacional x Nacional-URU (22/4)

Atlético Nacional-COL x Internacional (8/5)

Nacional-URU x Internacional (15/5)

Internacional x Bahia (28/5)

Jogos já realizados no Grupo F

Valencia comemora gol no empate em 1 a 1 com o Bahia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

1ª rodada:

Bahia 1 x 1 Internacional (Arena Fonte Nova): gols de Jean Lucas e Valencia;

Atlético Nacional 3 x 0 Nacional (Estádio Atanasio Girardot): gols de Hinestroza, Viveros e Morelos.

2ª rodada:

Nacional 0 x 1 Bahia (Gran Parque Central): gol de Erick Pulga;

Internacional 3 x 0 Atlético Nacional (Beira-Rio): gols de Alan Patrick.

Ceni e Pulga comemoram gol contra o Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Ainda tem o Brasileirão

Antes do dia 22 de abril, dia em que volta a disputar a Libertadores, o time do técnico Roger Machado tem compromissos de peso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (13), vai ao Ceará, pegar o Fortaleza. Na quarta (16), recebe o Palmeiras. E no sábado (19), tem o Gre-Nal 447, na Arena do Grêmio.