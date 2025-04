Internacional pega Maracanã, do Ceará, na Copa do Brasil

A CBF realizou o sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil na tarde desta quarta-feira (9) definindo todos os confrontos. E o Internacional pega o Maracanã, do Ceará. As partidas ainda não têm dia e horário definidos, mas as datas bases são as semanas de 30 de abril e 21 de maio. Os confrontos se somam à maratona de enfrentamentos que o Colorado enfrenta até a data FIFA de junho. O Colorado começa jogando em casa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Que time é esse

Fundado há 20 anos, o Maracanã é da cidade de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza que tem população de 234.509 habitantes. Seu uniforme tem as cores azul-celeste e branco em listras verticais, ao estilo do Racing-ARG e da seleção da Argentina. Atualmente, o Alviceleste disputa a primeira divisão do Cearense e a Série D do Brasileiro.

O clube, que manda seus jogos no estádio Prefeito Almir Dutra, com capacidade para até 18 mil torcedores, teve as melhores participações no Estadual em 2024 e 2025, quando chegou no terceiro lugar. A colocação do ano passado o colocou na competição mais democrática do futebol nacional.

continua após a publicidade

Jogos serão em maio à maratona

Os jogos da Copa do Brasil, que têm data base de 31 de abril e 21 de maio, estão em meio à maratona de 19 jogos em 65 que o Internacional iniciou no último dia 29. Passados três confrontos – dois pelo Brasileirão e um pela Libertadores – e 12 dias, ainda restam 16 confrontos em 52 datas.

O Maracaná contra o Ceará no Estadual deste ano (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Confira a sequência dos próximos jogos