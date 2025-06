Em busca de zagueiros, Internacional impede saída de defensor

Projetando a perda de uma a três peças da defesa na janela de transferências do meio do ano, de 10 de julho a 2 de setembro, o Internacional está em busca de zagueiros. Enquanto não acerta nenhuma contratação, o Departamento de Futebol impediu a saída de Clayton Sampaio. A ideia é não liberar o camisa 20 para outras equipes.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O defensor acumula apenas três partidas em 2025. Ele abriu a temporada como titular, mas enfrentou duas lesões que o fizeram perder espaço na hierarquia da posição para Victor Gabriel e Rogel, que aproveitaram as chances ao lado de Vitão.

Quem pode sair

Pelo menos dois defensores têm saída garantida. Um deles é o uruguaio Rogel, que tem seu vínculo terminando em junho e voltará ao Herta Berlim-ALE. Outro é Kaíque Rocha. Como não tem sido aproveitado pelo técnico Roger Machado, o 27 já procura um novo destino.

A outra possibilidade de baixa é Vitão. O titular, que quase saiu na janela do meio do ano passado, vem sendo especulado no mercado europeu. Nos bastidores, o Colorado dá como certa sua transferência.

Logo, a direção quer manter Clayton nos planos. O vínculo com o atleta de 25 anos tem duração até junho de 2027. O aproveitamento será maior com a sequência de jogos no segundo semestre nas três competições no calendário colorado: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Quem está na mira

Além de Clayton, o Inter trabalha com o retorno do argentino Gabriel Mercado, a afirmação de Juninho, recém-contratado, e Victor Gabriel. Mais um reforço que atue preferencialmente pelo lado direito tende a ser buscado nesta janela para eventual reposição a saída de Vitão.

Dois nomes surgiram nos últimos dias: Rafael Tolói, que está de saída da Atalanta-ITA, e o argentino Mariano Troilo, do Belgrano. O brasileiro está livre no mercado e viria apenas pelos salários. O outro foi recentemente convocado por Lionel Scalone para os jogos da Seleção Argentina, ganhando projeção.