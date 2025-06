Internacional monitora Valencia na seleção do Equador

Mesmo que Enner Valencia não tenha atuado contra o Brasil, na quinta-feira (5), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o Internacional continua monitorando a situação do jogador no Equador. Na terça (10), a seleção do seu país enfrenta o Peru, e o técnico Sebastián Beccacece falou que são grandes as chances de o camisa 13 reforçar a equipe.

O centroavante ainda se recupera de lesão muscular sofrida no dia 8 de maio, contra o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores da América. Desde então, o atleta está no departamento médico colorado.

Convocação incomodou o Alvirrubro

Mesmo assim, Valencia foi convocado por Beccacece. O fato incomodou a direção alvirrubra. Por isso, o Inter acompanha a situação com interesse. Se de fato jogar contra o Peru, estará contrariando uma orientação dos médicos colorados, que ponderaram que ele não reunia condições.

A sinalização de que poderá atuar veio após o empate sem gols com o Brasil, em Guayaquil.

– O Enner, supostamente, já teria a alta definitiva amanhã [sexta] ou neste sábado. Vamos ver como responde. Mas vem de cinco semanas de trabalho forte, trabalhando duro – comentou Beccacece em coletiva.

Ele acrescentou que a volta do camisa 13 seria um acréscimo “incrível” ao time.

Volta para Porto Alegre

Jogando ou não contra a seleção peruana, o atacante é esperado em Porto Alegre na quarta (11). Como o Inter enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, no dia seguinte, pelo Brasileirão, ele não deverá ter tempo sequer de acompanhar a delegação até Belo Horizonte.

De qualquer forma, os dirigentes colorados monitoram o caso à distância, mas estão preocupados com uma possível aceleração do seu processo de recuperação.