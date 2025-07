Internacional x Fluminense: qual o caminho da vitória na Copa do Brasil?

O confronto das oitavas de final da Copa do Brasil coloca Internacional e Fluminense frente à frente. Vivendo momentos distintos na temporada, os times se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Beira Rio.

Enquanto o Colorado soma dez pontos em 12 jogos no Campeonato Brasileiro, o Tricolor acumula, além do cansaço por ter ido até às semifinais do Mundial de Clubes, quatro derrotas. Agora, viram a chave para o mata-mata para manter a boa fase, no caso gaúcho, e sair da espiral negativa, no caso carioca. Para ajudar os dois técnicos, o Lance! indica os caminhos que podem levar à vitória.

Como o Fluminense pode vencer o Internacional

Renato Gaúcho já conquistou os três pontos dentro do Beira-Rio neste ano, no confronto do dia 1º de junho, pela 11ª rodada do Brasileirão. Portanto, deve saber bem o que fazer para superar a equipe do técnico Roger Machado. Mesmo assim, vale ressaltar alguns pontos que podem levar à vitória.

Nas partidas nas quais enfrentou marcação sobre pressão, como no 1 a 1 com o Vasco, no domingo (27), o Alvirrubro teve dificuldades. Principalmente no meio-campo; o Colorado tem mostrado desatenção, demorando a “entrar no jogo”. Por conta disso, em 17 dos 36 jogos do ano saiu atrás no placar, perdendo seis deles – inclusive nos 2 a 0 para o Fluminense; nos confrontos no qual o adversário jogou fechado, a equipe de Roger deixou a desejar para furar a retranca, abusando dos passes laterais e cruzamentos; e se o adversário conseguir anular Alan Patrick, o Inter fica mais encurralado ainda; é preciso tomar cuidado com o camisa 10, mas também com o atacante Carbonero, que voltou de lesão marcando dois gols em duas partidas; outro ponto de atenção são os laterais Aguirre e Bernabei. Os dois argentinos apoiam com frequência e qualidade. Pecam, porém, na marcação, o que pode ajudar os ataques e contra-ataque do Flu.

Como o Internacional pode vencer o Fluminense

Apesar da vitória sobre o Colorado pelo Brasileirão, o Fluminense que entra em campo dessa vez é diferente. Depois da grande campanha no Mundial, esperava-se um time confiante e atuando em nível semelhante ao apresentado em solo norte-americano. Contudo, o time voltou em declínio, acentuado pela saída de Jhon Arias. Dessa forma, Roger Machado pode explorar os seguintes pontos para abrir vantagem nas oitavas de final:

O Fluminense tem cometido muitos erros de passe na construção de jogadas, enquanto se lança ao ataque de forma desorganizada. Uma pressão bem feita pode gerar boas oportunidades ao Colorado; o time sofre com falta de concentração desde o retorno do Mundial de Clubes, de forma que uma movimentação inteligente dos atacantes gaúchos dificultará ainda mais a marcação; a bola aérea se tornou o pesadelo tricolor: nos últimos quatro jogos, quatro dos oito gols sofridos foram marcados dessa forma; os laterais Fuentes e Renê são dúvida para confronto. Se não tiverem condição de jogo, Renato precisará improvisar alguém ou colocar Vagno, de 18 anos, na posição, deixando o setor vulnerável; assim como o Colorado, o Tricolor encontra dificuldade de passar de uma defesa bem postada; o Fluminense depende de seus pontas para criar. Uma marcação reforçada nos lados do campo pode minar a criação do time, principalmente na ausência de Ganso, que tem ficado mais no banco de reservas.

