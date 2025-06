Johnny pode render quase R$ 30 milhões para o Internacional

Vendido em 2023 para o Real Betis, da Espanha, o volante Johnny pode render até R$ 30 milhões para o Internacional. Isso porque o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, se interessou pelo jogador. Com isso, o clube madrilenho apresentou uma proposta de cerca de R$ 190 milhões pelo atleta após a boa temporada.

Caso o negócio avance, o Colorado receberá 20% do lucro obtido na transação, o percentual referente à formação do meio-campista está no contrato de venda. Dessa forma, a direção alvirrubra acompanha com atenção dos desdobramentos da negociação, que está avançada.

Atleta tem cinco gols e três assistências

No Betis desde 2023, quando foi comprado junto ao Inter por R$ 31,7 milhões, Johnny acumula 65 partidas – 19 na temporada 2023/2024 e 46 em 2024/2025 –, com cinco gols e três assistências. A boa sequência de jogos, incluindo a participação na campanha do vice-campeonato da Conferecen League, chamou atenção de outros clubes.

De acordo com a imprensa espanhola, o Colchonero quer contar com o volante a partir da próxima temporada. Caso o Betis aceite a proposta, o lucro seria de cerca de R$ 160 milhões. Com isso, o Alvirrubro teria direito a cerca de R$ 30 milhões.

O histórico no Beira-Rio

Johnny foi revelado pelo Inter e estreou no time principal em 2020, sob o comando do argentino Eduardo Coudet. Seu desenvolvimento se consolidou nos anos seguintes. O desempenho com a camisa vermelha despertou o interesse do futebol europeu.

A possível venda representa um reforço significativo para o caixa colorado, que trabalha com uma meta de arrecadar R$ 160 milhões em negociações de atletas ao longo do ano. Além disso, pode ajudar os dirigentes colorados na busca por reforços já nesta janela de transferências.