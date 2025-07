Supercopa de Portugal: o que é, times, regulamento e datas

A Supercopa de Portugal, ou Supertaça Cândido de Oliveira, será disputada no dia 31 de julho de 2025 no Estádio Algarve.

A Supercopa de Portugal, oficialmente chamada Supertaça Cândido de Oliveira, é a partida que marca a abertura da temporada do futebol português. Disputada entre o campeão da Primeira Liga e o vencedor da Taça de Portugal — ou, em caso de “dobradinha”, o campeão enfrenta o vice-campeão da Taça —, a edição de 2025 está agendada para o dia 31 de julho no Estádio Algarve, com início às 20h45, reunindo Sporting (campeão nacional) e Benfica (vice da Taça).

Esse confronto da Supercopa marca mais um capítulo da rivalidade histórica entre os dois grandes clubes de Lisboa e é o primeiro título oficial da temporada. A partida em formato de jogo único, sem prorrogação — com decisão por pênaltis em caso de empate —, traz emoção desde o primeiro minuto.

O que é a Supercopa de Portugal

A Supertaça Cândido de Oliveira (Supercopa de Portugal) foi criada oficialmente em 1979 como confronto entre campeão da liga e vencedor da Taça de Portugal. Desde então, tornou-se evento permanente no calendário de abertura da temporada. O nome homenageia Cândido de Oliveira, figura histórica do futebol nacional, que teve destaque como jogador, técnico e jornalista.

Em caso de um mesmo clube vencer tanto a liga quanto a Taça, a vaga restante na Supertaça é preenchida pelo vice-campeão da Taça. Esse é o caso da edição de 2025, já que o Sporting conquistou os dois principais títulos da temporada anterior.

Regulamento e formato

A Supercopa é disputada em jogo único, normalmente em estádio neutro previamente definido pela Federação Portuguesa de Futebol. Na edição de 2025:

Data: 31 de julho (quinta-feira)

Horário: 20h45

Local: Estádio Algarve

Não há prorrogação na Supercopa: em caso de empate ao final dos 90 minutos, a decisão vai diretamente para os pênaltis. O formato foi adotado para dar mais agilidade ao calendário e tornar a decisão mais direta. O estádio escolhido, localizado no sul do país, já recebeu diversas finais da competição e costuma atrair bom público, principalmente por ser destino turístico no verão europeu.

Participantes da edição 2025

Sporting CP: Campeão da Primeira Liga 2024/25 e também vencedor da Taça de Portugal. A equipe chega embalada por uma temporada histórica e busca manter o protagonismo nacional. O clube já conquistou nove títulos da Supertaça e tenta igualar ou ultrapassar o Benfica na galeria dos vencedores. SL Benfica: Vice-campeão da Taça de Portugal, ganhou a vaga na Supertaça (ou Supercopa) com a dobradinha do rival. Também com nove conquistas, o Benfica busca ampliar sua coleção de troféus e encerrar a hegemonia recente do Porto, clube mais vitorioso da história da Supertaça.

A final promete um duelo equilibrado, com elencos fortes e recheados de destaques. O confronto entre Sporting e Benfica é um dos maiores clássicos do país e carrega enorme simbolismo para os torcedores.

Cronograma do evento

A decisão da Supertaça (ou Supercopa) de 2025 acontecerá na noite de quinta-feira, dia 31 de julho. O local será o Estádio Algarve, que volta a receber o evento após algumas edições em outros palcos. A escolha do estádio valoriza a descentralização das competições e promove o futebol fora dos grandes centros urbanos, além de coincidir com o pico da temporada de verão em Portugal, o que pode impulsionar o turismo e o engajamento dos fãs.

O evento é tratado como uma celebração do início da temporada, reunindo patrocinadores, mídia esportiva, transmissões internacionais e as principais figuras do futebol português.

História recente e contexto esportivo

Na edição anterior da Supercopa, o Porto venceu o Sporting por 4 a 3 em uma final eletrizante, reafirmando seu domínio recente na competição. Com 24 conquistas, o clube portista lidera com folga o ranking de títulos da Supertaça.

Em 2025, no entanto, o protagonismo será de Sporting e Benfica. O time verde e branco teve um ano dominante, coroado com o título da Primeira Liga e a Taça de Portugal. Já o Benfica chega à decisão buscando recuperação e um título que sirva como injeção de confiança para a nova temporada.

Ambos os times passaram por reformulações e contarão com reforços para o início da temporada. A Supertaça servirá como termômetro para o restante do calendário, que inclui competições nacionais e campanhas europeias importantes.

Importância e impacto da Supercopa de Portugal

Embora não tenha o mesmo prestígio de uma liga nacional ou de um torneio continental, a Supertaça (ou Supercopa) tem papel simbólico no futebol português. Ela define o primeiro campeão da temporada e funciona como um marco de largada para os clubes, com visibilidade midiática e impacto direto na confiança dos elencos.

A disputa entre Sporting e Benfica em jogo único na Supercopa tem todos os ingredientes para atrair torcedores e audiências em Portugal e fora dele. A rivalidade histórica, o equilíbrio técnico e o cenário de estádio neutro tornam a decisão imperdível.

Além disso, a Supertaça é uma vitrine para novos talentos, treinadores iniciando temporada e reforços que buscam impressionar logo nas primeiras semanas de trabalho.