Do que o Internacional precisa para ser campeão do Brasileirão?

Comandado por Roger Machado, o Internacional vive grande momento na temporada e ainda sonha com o título do Brasileirão. O Colorado perdeu apenas uma das últimas 21 partidas do campeonato e ainda tem dois confrontos diretos nas próximas três rodadas. Veja com o Lance! o que precisa acontecer para os gaúchos levarem a taça para casa.

continua após a publicidade

➡️ Simule as rodadas finais do Brasileirão com o Lance!

Próximas partidas do Internacional

No Maracanã, o Internacional enfrenta o Flamengo, que já não tem mais chances de título brasileiro. A partida, porém, pode praticamente assegurar uma vaga no G-4. O time precisa sair do Rio de Janeiro com a vitória para se manter vivo na briga pela taça.

Contra o Botafogo, mais uma vez, os três pontos são inegociáveis. O confronto direto ainda não permite o Internacional ultrapassar o Alvinegro na tabela. Além dessa vitória, os gaúchos ainda precisam torcer para o Glorioso perder na última rodada para o São Paulo.

continua após a publicidade

Para chegar vivo nesta rodada, o Inter já precisa contar com um tropeço do Palmeiras para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 37ª rodada. Dessa forma, os Colorados precisam vencer o Fortaleza, que também tem chances de chegar brigando pelo título. Se o Tricolor vencer todos os seus jogos e o Internacional ainda tiver chance de ser campeão, significa que o Leão também pode sair desse confronto como campeão brasileiro. Vencendo o Fortaleza, o Internacional é campeão caso o Palmeiras tropeçe novamente, dessa vez contra o Fluminense, e o Botafogo perca o seu jogo para o São Paulo.

➡️ Brasileirão: veja as chances de título após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras