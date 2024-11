O Internacional está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (24), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque é o retorno do volante Fernando ao time titular após mais de um mês. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado entrará em campo com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Ausências no Internacional

O principal desfalque do Colorado para o jogo está no meio de campo: Thiago Maia. O volante foi liberado para tratar de assuntos pessoais. Ele acompanha o pai, que foi hospitalizado devido a um acidente vascular cerebral (AVC), em Roraima. Por outro lado, Bruno Gomes e Bernabei voltam ao time após cumprir suspensão automática contra o Vasco.

Internacional e Red Bull Bragantino entram em campo a partir das 16h, no Beira-Rio. Para o confronto, não há mais ingressos disponíveis e são esperados 45 mil torcedores. Uma vitória, alinhada com um tropeço do Flamengo, pode colocar o Inter entre os quatro primeiros da competição.