O Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 1 na tarde deste domingo (24), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, Alan Patrick, Rafael Borré, Wesley e Wanderson marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Juninho Capixaba diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o Internacional chega aos 65 pontos e dorme na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino permanece na zona de rebaixamento. O time ocupa a 18ª posição, com 37 pontos conquistados.

Alan Patrick comemora seu gol em Internacional x Bragantino. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Como foi o jogo?

O jogo prometia ser animado. No primeiro minuto, Juninho Capixaba derrubou Borré dentro da área e prontamente a penalidade máxima foi assinalada. Alan Patrick não desperdiçou e colocou o Colorado à frente no placar. Após, a partida esfriou e o Red Bull Bragantino chegou ao gol de Rochet apenas aos 19 minutos, mas mostrou efetividade.

Em cobrança de escanteio, Juninho Capixaba, que havia cometido o pênalti no primeiro minuto, cabeceou livre e empatou para os visitantes. O Inter, todavia, mostrou poder de reação. Wesley encontrou Bruno Gomes, que cruzou para Borré balançar as redes de Cleiton e colocar os donos da casa à frente do placar mais uma vez. Não contente, o Colorado teve maior posse de bola e mais chances, mas os times foram para o intervalo sem marcar mais gols.

Para a etapa final, os times voltaram a campo sem alterações, mas com a mesma fome de gol. Assim como no primeiro tempo, os donos da casa tiveram a iniciativa no ataque com Wesley e Borré. Após, o equilíbrio predominou e o jogo foi mais disputado no meio de campo.

Próximo aos 30 minutos, Roger Machado promoveu uma alteração no ataque: tirou Borré e colocou Enner Valencia. Em seu primeiro minuto em campo, o equatoriano já teve uma grande chance para ampliar o placar, mas cabeceou para fora. Logo na próxima jogada, foi a vez de Wesley e Rômulo levarem perigo ao gol de Cleiton, mas, por detalhe, não balançaram as redes - até os 40 minutos. Em cobrança de escanteio, Wesley sobe mais que todos e cabeceou para anotar mais um para o Colorado.

Já nos minutos finais, mesmo ganhando de 3 a 1, o Internacional seguiu pressionando. Aos 42 minutos, Wanderson anotou o quarto gol e decretou a goleada Colorada.

O que vem pela frente

O Internacional terá a semana cheia até o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (1º), o Colorado viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, em confronto direto pela parte de cima da tabela. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid, às 18h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 4 x 1 RED BULL BRAGANTINO

35ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

🥅 Gols: Alan Patrick (5' do 1ºT), Juninho Capixaba (19' do 1ºT), Rafael Borré (27' do 1ºT), Wesley (40' do 2ºT), Wanderson (42' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Rafael Borré (INT), Juninho Capixaba (RBB), Bruno Henrique (INT);

💸 Renda: R$1.293.816,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente:41.762

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Luis Fernando) e Bruno Henrique (Rômulo); Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Wanderson) e Wesley; Borré (Enner Valencia).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos (Luan Cândido) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Vitinho), Lucas Evangelista, Lincoln (Vitinho Mota) e Jhon Jhon; Vinicinho (Mosquera) e Eduardo Sasha (Raul).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA/Fifa) e Brigida Cirilo Ferreira (AL/Fifa);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)