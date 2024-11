O Internacional aumentou a sua sequência de invencibilidade neste domingo (24), ao golear o Red Bull Bragantino por 4 a 1. Com isso, o time de Roger Machado chegou aos 16 jogos sem perder e levou os torcedores à loucura.

Mais do que aumentar a invencibilidade, o time ocupa, agora, a 3ª posição do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos conquistados. A vitória é motivo para comemorar e também, segundo os torcedores, manter acesso o sonho do título.

Nas redes sociais, os Colorados fazem cálculos sobre a possibilidade de levantar a taça do Brasileirão. No X (antigo Twitter), termos como Inter e Beira-Rio apareceram entre os assuntos mais comentados do Brasil.

Inter goleia o RB Bragantino e torcedores vão à loucura (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja as reações dos torcedores:

Pronto, eu permiti me iludir com o Inter novamente.



VAMOSSSS — Gaspa (@BrunoGaspareto) November 24, 2024

O INTER NUNCA MAIS VAI PERDER — cerenas 🇦🇹 (@sciandrieli1909) November 24, 2024

- Eu vi 47 milhões de finais possíveis



- E em quantos deles o Inter é campeão?



- Um. https://t.co/wxtIEeJ1xr — Rafael Ortiz (@tunes_o) November 24, 2024

O Inter do Roger Machado no dia mais fraco pic.twitter.com/Drmwnwhi2E — Ricardo (4-7) - ( 10-6) (@ricardorsci) November 24, 2024

eu e o meu pai igual dois malucos fazendo as contas pra ver se o inter consegue ser campeão pic.twitter.com/9YcmU0fxUN — fernanda do inter⸆⸉ (@scifnanda) November 24, 2024

É mais fácil cair um meteoro na terra do que o Inter levar esse brasileiro? É.



E eu acredito no título? Sim. — todo dia um gol do inter (@tddiainter) November 24, 2024