O Internacional vive grande fase no Campeonato Brasileiro: vaga garantida para a Libertadores, 15 jogos de invencibilidade e um elenco bem montado. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Rômulo fala do momento do Clube e da importância de Roger Machado para a sua trajetória.

Rômulo chegou ao Internacional em abril de 2023 e vem se destacando desde então. Não à toa, teve sua compra oficializada em janeiro deste ano e seu vínculo ampliado até dezembro de 2027. Para isso, a direção desembolsou R$ 3 milhões para o jogador.

O investimento valeu à pena. Desde a lesão de Fernando, no início de outubro, Rômulo foi o escolhido de Roger Machado para a posição. Para o jogador, o fato de garantir a vaga do volante é motivo de orgulho.

- O Inter tem volantes de muito qualidade. O Fernando eu sempre falo que é um amigo que não só eu, mas muito atletas ali da posição se inspiram nele, tentam puxar papo pra tirar uma "casquinha" e aprender algo novo. É um jogador experiente com um carreira muito bonita. Seja dentro de campo ou fora dele, sempre tá ensinando algo novo. Naturalmente, fico muito feliz de conseguir ganhar esse sequência pra mostrar meu futebol e ajudar o Inter, que é o mais importante. - disse o jogador em entrevista exclusiva ao Lance!

Rômulo é destaque no meio campo do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/MS Sports)

Roger foi peça essencial para a evolução em campo

Mas mais do que garantir a posição de Fernando, Rômulo tem sido constantemente elogiado não apenas pela torcida, como pela imprensa e comissão técnica. Um dos personagens principais para a evolução do jovem é um recém chegado ao Clube: Roger Machado.

Para Rômulo, a chegada de Roger foi essencial para a virada de chave do Internacional na temporada. Sob o comando do Inter, o técnico garantiu a vaga para a Libertadores da próxima temporada, além de manter uma sequência de 15 jogos de invencibilidade. Para o jogador, entretanto, o trabalho de Roger significou a retomada da confiança Colorada.

- A chegada do professor Roger foi fundamental não só pra gente mas pro clube como um todo nessa temporada. Viemos de eliminações duras, desde o ano passado e o Roger conseguiu recuperar nossa confiança junto com o torcedor, com muito trabalho no dia a dia. Os resultados falam por si só, o grupo está novamente confiante. Sempre soubemos da nossa qualidade, mas com a chegada do professor Roger, do Paulo Paixão e do D'ale, somada a estrutura do Clube e de nossa diretoria, conseguimos dar aquele passo a mais pro que estava faltando para sairmos de campo com as vitórias. - revelou Rômulo.

Agora Rômulo se prepara para o próximo desafio do Internacional. Na tarde de domingo (24), o Colorado enfrenta o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, a partir das 16h. Para a partida, não há mais ingressos disponíveis e 45 mil torcedores são esperados pela direção.