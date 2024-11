‘Matematicamente possível’, diz Roger sobre título do Brasileirão

O Internacional não sabe o que é perder há 95 dias. Na noite desta quinta-feira (21), a sequência de invencibilidade aumentou ao vencer o Vasco por 1 a 0, em São Januário. A conquista dos três pontos faz com que os torcedores Colorados sonhem com a possibilidade de um título do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Torcedores vão à loucura com invencibilidade do Inter: ‘Máquina’

O assunto não é comentado apenas pelos torcedores, mas pela imprensa e comissão técnica também. Na entrevista coletiva após o jogo, Roger Machado comentou sobre a possibilidade do título. O técnico diz ser matematicamente possível, mas que é muito difícil.

- Sabemos que é matematicamente possível, mas com a diferença na pontuação muito difícil. Precisamos fazer nossa parte, iremos continuar fazendo. O planejamento foi atingir a pontuação pra libertadores o mais rápido possível - disse Roger Machado.

continua após a publicidade

Com quatro jogos restantes na competição, o Inter finaliza a 34ª rodada com 62 pontos, sete a menos que o Botafogo, atual líder. Na penúltima rodada, os times se enfrentam em confronto direto, no Beira-Rio.

Roger chega aos 15 jogos de invencibilidade no comando do Inter (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Além disso, o Colorado enfrentará outros dois times que estão à frente na tabela: Flamengo e Fortaleza. As duas partidas, entretanto, serão fora do seu mando de campo. Na próxima rodada, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, que luta contra o rebaixamento, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

Sequência do Inter no Brasileirão: