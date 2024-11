O Internacional conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Na noite de quinta-feira (21), o Colorado venceu o Vasco por 1 a 0 e chegou ao seu 15º jogo de invencibilidade. Com isso, o time é destaque no segundo turno da competição.

No returno do Brasileirão, o Inter é o time que conquistou mais pontos até então. Nesse período, foram dez vitórias e apenas uma derrota, chegando aos 75,5% de aproveitamento. O destaque também vai para o ataque e defesa, visto que é o segundo time com mais gols marcados e menos sofridos.

A boa campanha desde a chegada de Roger Machado faz com que o sonho do título do Campeonato Brasileiro se mantenha vivo. O assunto, inclusive, foi comentado pelo próprio técnico após vencer o Vasco. Para o comandante, é possível ser campeão, mas também muito difícil.

Internacional venceu o Vasco em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com quatro jogos restantes na competição, o Inter finaliza a 34ª rodada com 62 pontos, sete a menos que o Botafogo, atual líder. Na penúltima rodada, os times se enfrentam em confronto direto no Beira-Rio. Além disso, o Colorado enfrentará outros dois times que estão à frente na tabela: Flamengo e Fortaleza. As duas partidas, entretanto, serão fora do seu mando de campo.

Veja números do Internacional no segundo turno: